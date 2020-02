Frenata Ternana, soltanto 0-0 contro la Sicula Leonzio

La Ternana interrompe la striscia di vittorie al Liberati. A imporre il pari ai rossoverdi è stata infatti la Sicula Leonzio, penultima in classifica. Passo falso dunque per la squadra di Gallo, che perde così una occasione importante per accorciare dalla Reggina capolista. E al prossimo turno ci sarà proprio lo scontro diretto al Granillo di Reggio Calabria.