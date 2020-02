Morte Luciano Gaucci, Luciano Moggi: "Un amico, affari e discussioni. Così prese Gheddafi"

Sulla morte di Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia, avvenuta oggi, 1 febbraio a Santo Domingo, è intervenuto l’ex direttore della Juventus, Luciano Moggi. Moggi, sentito dall'Adnkronos per un ricordo sullo storico presidente del Perugia, ha parlato anche dell’acquisto di Saadi Gheddafi da parte del Grifo.

"È una notizia triste, perdo un amico con il quale ho fatto affari - ha detto Moggi -, come acquisti o cessioni di calciatori e avuto qualche discussione, come nella famosa sconfitta della Juventus a Perugia nel 2000 che ci costò lo scudetto, ma sempre con grande rispetto e stima reciproche. Saadi era un grande appassionato di calcio e tifoso della Juventus ed era sempre al seguito nostro. Segnalai a Luciano questa possibilità, che poteva essere un’ottima opportunità per il Perugia vista l’importanza di Saadi e cosa rappresentava in quegli anni a livello economico. Lui non si lasciò scappare l’occasione e lo ingaggiò facendolo pure esordire in Serie A."