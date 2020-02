Morto Luciano Gaucci: da Gheddafi a Materazzi fino a Nakata. Tredici anni di colpi clamorosi col Perugia

E' morto Luciano Gaucci, il vulcanico presidente del Perugia calcio. Durante la sua gestione del club biancorosso che è durata 13 anni ha ottenuto una promozione dalla Serie C1 alla Serie B nel 1994, due promozioni dalla Serie B alla Serie A (1996 e 1998), più una promozione in Serie B revocata per illecito sportivo al termine del campionato 1992-1993, che costò tre anni di squalifica al presidente.

Durante le stagioni in Serie A il Perugia raggiunse la semifinale di Coppa Italia 2002-2003 e la partecipazione alla Coppa UEFA 2003-2004, successiva alla vittoria della Coppa Intertoto 2003, primo trofeo importante della società. È stato anche proprietario della Viterbese (dal 1997 al 2000 con una promozione in C1), Catania (dal 2000 al 2004 con una promozione in B) e Sambenedettese (dal 2000 al 2004 con 2 promozioni dalla Serie D alla C1). Gaucci è stato anche il primo, e per adesso unico, presidente ad affidare la panchina di squadra di calcio a un’allenatrice: nel 1999 chiamò infatti Carolina Morace alla guida della Viterbese. Fu lui, inoltre, a far debuttare in Serie A Serse Cosmi (l'allenatore di Ponte San Giovanni è adesso il tecnico del Perugia) e in Serie B Stefano Colantuono.

Una miriade i giocatori lanciati a Perugia, da Marco Materazzi a Hidetoshi Nakata. Gaucci tesserò pure Gheddafi.