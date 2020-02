Tennis, un'umbra vince il doppio nel torneo internazionale

Parte subito con un rilevante successo internazionale il 2020 di Matilde Paoletti. La tennista tesserata per lo Junior Tennis Perugia, da anni ormai nel giro azzurro ed attualmente seguita dallo staff federale dopo essere cresciuta con il Maestro Andrea Grasselli, ha conquistato il titolo di doppio nel torneo Itf Junior grado 1 di Lambare, in Paraguay. Il trionfo di Matilde Paoletti, classe 2003 ed al primo anno da juniores, è arrivato insieme alla toscana Asia Serafini, grazie alla vittoria in rimonta finale (46 64 1210) sulla coppia composta dall'austriaca Elena Karner e dalla croata Noa Krznaric.