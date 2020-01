Coppa Italia, Milan-Torino 4-2. Pioli: "Ora la Juve. E' la più forte ma non imbattibile". Gol e highlights

"Ci abbiamo sempre creduto e alla fine abbiamo passato un turno difficile, ma con merito". Grande soddisfazione per Stefano Pioli, allenatore del Milan, al termine della vittoria dei rossoneri contro il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. Il Diavolo passa il turno e alle semifinali incontrerà la Juventus. "E' stata una bellissima partita - ha detto Pioli al termine - abbiamo giocato bene e meritato. La squadra ci ha sempre creduto, ha uno spirito incredibile con tanta voglia di stare in partita". "I troppi gol presi? - ha aggiunto - In realtà abbiamo concesso poco, la squadra è stata compatta. Si può anche concedere qualcosa se crei così tante occasioni da gol. Con qualche disattenzione in meno si può essere ancora più efficaci". Infine uno sguardo alle semifinali: "Ci arriviamo con la convinzione necessaria, la Juve è la squadra più forte d'Italia ma non è imbattibile. Prima però ci sono il Verona e il Derby in campionato".

