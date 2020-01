Bryant, l'amico di Reggio Ward: "Il colpo è stato troppo grande questa volta"

La scomparsa di Kobe Bryant ha scosso il mondo intero e in particolar modo l'Italia dove il campione americano di basket è cresciuto. Kobe è arrivato con papà Joe a Rieti nel 1984 per giocare sul parquet della Sebastiani e dove è rimasto per due anni, poi la famiglia si è spostata a Reggio Calabria nel 1987, quindi a Pistoia e nel 1989 a Reggio Emilia dove Kobe è rimasto fino al 1991 ed è cresciuto insieme all'amico di una vita Christopher Goldman Ward. "Il colpo é stato troppo grande questa volta" dice Christopher Goldman Ward, a LaPresse. "Tutto è iniziato sotto casa con il canestro appeso al terrazzo, dove passavamo pomeriggi a sfidarci". Quando Kobe ha smesso di giocare nel 2016, l’amico italiano gli ha inviato una lettera che oggi LaPresse pubblica a cui la star dei Lakers aveva risposto "con un cuore". "Oggi la sento in modo particolare e la voglio ripetere e gridare al mondo", dice ancora Christopher a LaPresse: "Devo essere grato a te Kobe, non per avermi dato 15 minutì di celebrità, non per essere il migliore amico che ho avuto, non per le promesse, non per l’illusione, non per... Devo essere grato a te Kobe per avermi permesso di intravedere come fosse fatto il sogno di un bambino... abbiamo camminato insieme lungo la strada del sogno tenendoci per mano e all’improvviso hai lasciato cadere la mia mano e proseguito dove non potevo... e io ti fissavo mentre salivi verso l’alto, raggiungevi la gloria, orgoglioso del nostro sogno diventato realtà. Sono stato fortunato, ho avuto la possibilità di sentire, di percepire la gloria come un bambino può sentire le vibrazioni della madre attraverso l’ombelico.... tu eri la connessione. Oggi, dopo un battito di ciglia, è tutto finito e il sogno è diventato realtà, la cima della montagna è stata raggiunta, il percorso è stato completato. E mi sento triste e stanco, come te. Grazie amico mio".