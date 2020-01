La foto Il dolore di Francesco Totti per la morte di Kobe Bryant: "Onorato di averti conosciuto campione"

"Onorato di averti conosciuto, Campione dentro e fuori dal campo! Riposa in pace". Il post è di Francesco Totti che sul suo profilo Instagram ricorda Kobe Bryant, morto in un drammatico incidente in elicottero in cui ha perso la vita anche la sua secondogenita, Gianna detta Gigi che aveva appena 13 anni. L'ex capitano e campione della Roma posta una foto in cui è ritratto proprio insieme al gigante del basket. Il post di Totti naturalmente viene apprezzato dai follower: 617mila like e oltre 4mila commenti che si associano al dolore. Sono milioni gli utenti più o meno noti che da tutto il mondo hanno ricordato Kobe sui loro profili social.

