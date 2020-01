Kobe Bryant morto: chi era la star Nba dei Lakers e il rapporto con l'Italia

Kobe Bryant (41 anni) è stato uno degli sportivi più ammirati del pianeta, tra i più iconici della storia del basket americano. La sua carriera è sempre stata legata ai Lakers di Los Angeles con cui ha vinto 5 anelli Nba in venti stagioni. Con la Nazionale statunitense ha partecipato ai giochi olimpici di Pechino 2008 e di Londra 2012, vincendo la medaglia d'oro in tutte e due le manifestazioni.

Guardia tiratrice, è quarto tra i migliori marcatori nella storia dell'Nba con 33.643 punti ed è quarto anche per quanto riguarda i punti realizzati nei playoffs con 5.640. Dal 1999 al 2013 è stato sempre incluso in almeno uno dei tre quintetti dell'All-Nba Team, mentre dal 1998 fino al ritiro ha sempre partecipato all'Nba All-Star Game. Grande personalità, carisma e mentalità vincente ha concluso la sua carriera con una media di 25 punti a partita (per anni ha avuto il record di triple realizzate in una sola partita, 12).

Kobe, nato a Filadelfia, è sempre stato legatissimo all'Italia perché ci visse dai 6 fino ai 13 anni di età, spostandosi nelle varie città dei club per i quali giocava il padre Joe Bryant. Tra il 1984 e il 1991 passò da Rieti a Reggio Calabria, per proseguire a Pistoia e infine a Reggio Emilia. Parlava fluentemente l'italiano e si dichiarava tifoso del Milan. Lascia altre tre figlie e la moglie Vanessa.