Serie A, Anna Falchi all'Olimpico per tifare la Lazio nel derby con la Roma: "Io ci sono"

Anna Falchi allo stadio Olimpico. L'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella, non ha perso l'occasione per seguire la sua amata Lazio nella complicata sfida contro i cugini della Roma. Anna (48 anni il prossimo 22 aprile), che ha promesso di spogliarsi nuda in caso di scudetto, è una sfegatata tifosa biancazzurra. Ha iniziato a postare video fuori dallo stadio capitolino già a partire dalle ore 16, ma poco prima dell'inizio del derby ha pubblicato un'immagine in cui sullo sfondo si vede la curva nord con le bandiere al vento.

Un eloquente "Io ci sono" accompagna l'immagine in cui viene taggata la Società Sportiva Lazio. L'hashtag, invece, non può essere che #derby.