E' tutto un altro Gubbio, blitz a Fano: ancora Filippini e Gomez

Ancora loro due. Filippini e Gomez di nuovo a segno e il Gubbio conquista la sua seconda vittoria consecutiva. Al Mancini di Fano i rossoblù sbloccano la situazione con una punizione perfetta del terzino sinistro, nella ripresa Juanito raddoppia in mischia. Marchigiani pericolosi solo in qualche ripartenza, nelle quali Ravaglia si dimostra attento. In classifica la squadra di Torrente sale a quota 21 punti e mercoledì ha la grande occasione nei 10' da recuperare a Verona, in cui deve difendere l'1-0 di vantaggio, di issarsi ulteriormente a 24 punti, fuori dalla zona play out. Tutto un altro mondo rispetto solo a una settimana fa.