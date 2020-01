Sir volley scatenata, 3-0 secco a Milano con dedica speciale a Podrascanin

Grande successo della Sir Conad Perugia che si sbarazza con un secco 3-0 di Milano a domicilio (seconda sconfitta di fila per i meneghini) e infila la vittoria consecutiva numero 15. Il primo set è combattutissimo e si chiude sul 30-28 grazie a un punto di Russo. L’equilibrio nel secondo parziale si rompe sul 19-19 quando va in battuta Atanasijevic. Da qui in avanti è un monologo Sir e il set si chiude 25-19 con Milano che soffra in ricezione e non sfonda in attacco. Nel terzo game dopo due errori di Leon si va sul 20-20, ma poi la Sir chiude 27-25 e dedica il successo a Podrascanin per la nascita del figlioletto Matija