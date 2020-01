Fabio Fognini esce agli ottavi degli Australian Open, Sandgren vince in quattro set

Fabio Fognini esce agli ottavi di finale degli Australian Open di tennis perdendo in quattro set contro Tennys Sandgren che si è imposto per 7-6, 7-5, 6-7, 6-4. Fognini non è riuscito a buttare giù il "muro" americano che ha giocato con coraggio i punti importanti nel match. Nel primo set l'azzurro si è innervosito per una chiamata di fallo di piede sul 5-5 del tie break alla quale è seguita una discussione con l'arbitro di sedia per un avvertimento e un punto di penalità. Al via del secondo set, Fognini ha regalato i primi quattro giochi. Il ligure è stato bravo a ribaltare la situazione, ma Sandgren è tornato a comandare negli altri tre giochi. Vittoria al tie break nel terzo set per Fognini che poi ha lottato punto a punto nel quarto, ma sul 5-4 per l'americano si è fatto rimontare dal 40-15. Sandgren ha giocato davvero bene il decimo gioco e così ha battuto ancora un italiano. Dopo aver messo fuori al secondo turno Matteo Berrettini, testa di serie numero 8, ha eliminato anche Fabio Fognini, numero 12 Atp e del torneo, bissando con il ligure il successo ottenuto a Wimbledon lo scorso anno (Foto da www.federtennis.it).