Gubbio sul campo del Fano per lo scontro salvezza

Il Gubbio gioca domenica 26 gennaio alle 17.30 sul campo del Fano per la 23esima giornata del girone B della serie C di calcio. La gara, una classica per i rossoblù e i marchigiani, assume il valore di scontro diretto per la salvezza. Infatti le due squadre sono al penultimo posto con 18 punti a testa. Torrente schiera il Gubbio con il 3-5-2, mentre l'ex Alessandrini punta sul 4-3-1-2.