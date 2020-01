Grande attesa per la partita Napoli-Juventus, big match della 21esima giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre); in streaming sarà visibile su Now Tv. All'andata ci fu un incontro rocambolesco, finito 4-3 per i bianconeri a causa dell'autogol in extremis del difensore napoletano Coulibaly. Oggi, invece, le situazioni delle due squadre sono molto diverse: la Juventus è in fuga al vertice della classifica, mentre il Napoli di Gattuso è in corsa per tornare nei piani alti della classifica. E, per entrambe, a febbraio torna anche la Champions League.