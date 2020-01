Cristiano Ronaldo, che fisico! Altra foto in mutande per il campione della Juve: "E' il mio costume preferito"

Cristiano Ronaldo ormai ci ha preso gusto. Il fenomeno della Juventus pubblica sul suo profilo Instagram (arrivato alla stratosferica cifra di 199 milioni di follower), un'altra foto in... mutande. Il calciatore indossa un costume della sua collezione 2019. Commenta CR7: "Guardando indietro al servizio fotografico dell'estate scorsa e ad una delle mie foto preferite. Inoltre uno dei miei costumi preferiti della collezione autunno CR7". Nei giorni scorsi l'attaccante della Juve aveva già postato una foto in mutande per pubblicizzare la sua linea di abbigliamento. Foto che mettono in mostra il suo fisico statuario che alla soglia dei 34 anni (li compirà il 5 febbraio) gli permette di essere ancora uno dei calciatori più forti al mondo. Per la cronaca: la foto ottiene 2,7 milioni di like.

