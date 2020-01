Gubbio, che colpaccio! Triestina battuta al Barbetti e addio ultimo posto

Vittoria preziosissima del Gubbio in ottica salvezza. I rossoblù infatti, reduci da un periodo nero con tre sconfitte consecutive, hanno battuto la quotata Triestina nel recupero della prima giornata di ritorno. Al Barbetti è finita 2-0, con reti di Filippini su punizione nel finale di primo tempo (con la complicità del portiere Offredi) e di Juanito Gomez su calcio di rigore alla mezz'ora della ripresa. Dopo le polemiche di questi giorni tra presidente Notari, diesse Giammarioli e lo stesso tecnico Torrente, il successo sugli alabardati arriva come una grande boccata d'ossigeno per l'intero ambiente. In classifica ora la squadra di Torrente sale a quota 18 punti, lascia l'ultimo posto, raggiunge il Fano e deve ancora recuperare i 10' di Verona, nella prosecuzione del match con la Virtus in cui dovrà difendere il gol di vantaggio. Domenica 26 gennaio il Gubbio andrà a giocare proprio in casa del Fano, in un autentico scontro salvezza.