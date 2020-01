Inter, novità clamorosa per le maglie della prossima stagione: ecco l'anteprima

Novità clamorosa in casa Inter su quella che sarà la prossima prima maglia nella stagione 2020-21. Il sito specializzato footyheadlines.com, infatti, ha pubblicato i render della prossima divisa nerazzurra che presenterà strisce a zig-zag. Il modello di riferimento è quello della stagione 2010-11, quella del Mondiale per Club e della Coppa Italia, ancora ultimo trofeo interista. Ovviamente i puristi non saranno felici.