Juventus-Roma, Coppa Italia: i gol di Cristiano Ronaldo e Bentancur per il 2-0. VIDEO

I primi due gol della Juventus del primo tempo contro la Roma chiuso sul 3-0 (il terzo è di Bonucci) della sfida di Coppa Italia (quarti) che si gioca a Torino. Tutto facile per i bianconeri che complici incertezze dei giallorossi, sono andati in gol con Cristiano Ronaldo e Bentancur prima e Bonucci poi. La squadra ospite nel primo tempo non ha creato problemi ai campioni d'Italia. Ecco i video da Twitter delle prime due reti realizzate dalla Juventus.

OUVERTURE DU SCORE DE CRISTIANO RONALDO !! #JuveRoma pic.twitter.com/Buc0Ho9A55 — Le Football en VOD (@football_vod) January 22, 2020