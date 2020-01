Un figlio d'arte al Perugia, contratto fino a giugno 2020: ecco chi è

Il Perugia ha messo sotto contratto fino al 30 giugno 2020 Giuseppe Alessandro Barone. Il laterale destro americano, figlio del diggì della Fiorentina, Joe Barone, era arrivato in prova dai Cosmos di New York. “Sono felice di aver firmato con il Perugia. Non vedo l’ora di cominciare. Forza Grifo”, ha dichiarato Barone su Instagram postando una foto in cui è presente insieme al presidente Santopadre ed all’agente Paloni.