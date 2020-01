Sir volley, il magic moment di Lanza spiegato da Gino Sirci

Secondo Gino Sirci, presidente della Sir Safety Conad Perugia, lo stato di grazia di Pippo Lanza, due volte mvp in quattro giorni ha una spiegazione molto semplice:

“Sono due le ragioni. La prima la attribuisco al merito di coach Heynen. Gli ha dato tranquillittà, è un grande tecnico e un ottimo psicologo che ha toccato le giuste corde del giocatore. Dico che al 70% il merito è dell’allenatore”.

E l’altro 30%?

“L’ambiente perugino e la serenità che ha trovato con la nuova fidanzata. Bella ragazza, bellissima famiglia. Li ho conosciuti. Sono persone solari, cordiali, gradevoli. E tutto questo rende sereno anche il ragazzo. La bellezza dell’amore e dell’ambiente possono fare miracoli, soprattutto se di fronte c’è un atleta di grande professionalità, molto serio e e scrupoloso come Lanza”.

Due volte mvp nel giro di pochi giorni.

“Sono molto contento di Filippo - continua il presidente Sirci in gran forma -, e mi domando. La nostra squadra, più o meno, è la medesima dello scorso anno, il campionato è identico e gli avversari sono sempre gli stessi. Ma il rendimento di Lanza da inizio stagione è completamente cambiato. Per questo sono convinto delle mie idee e ve l’ho spiegate”.

Luca Mercadini