Ternana, che sorpresa: Vantaggiato ha la miglior media gol del girone

Il centravanti brindisino della Ternana, Daniele Vantaggiato (35 anni compiuti lo scorso 10 ottobre), vanta una media realizzativa impressionante (4 gol in 406 minuti, uno ogni 101,05 minuti, con 3 presenze come titolare e 11 come subentrato). Si tratta del dato migliore nella Ternana e nell’intero girone C della serie C.