Affare fatto, un eugubino va alla corte della Juventus

Manca solo l'ufficialità che da qui a breve dovrebbe arrivare. L'attaccante eugubino ed ex rossoblù Ettore Marchi passa dal Monza di Berlusconi alla Juventus degli Agnelli. L'affare prevede lo scambio tra i brianzoli che prenderebbero il talentuoso Mota Carvalho e la formazione bianconera Under 23 che così si fregerebbe delle prestazioni dell'ex Pro Vercelli ai tempi della serie B. Marchi, 35 anni, a Torino troverebbe in panchina Pecchia, tecnico del Gubbio nell'anno della serie B.