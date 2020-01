Romario Benzar, il pupillo di Hagi è del Perugia: visite mediche e firma in sede

Romario Benzar, il terzino classe ‘92 arriva a Perugia a titolo temporaneo con diritto di opzione. Oggi visite mediche, poi la firma. Nasce a Timisoara, Romania, il 26 marzo 1992. Cresce nell’Academia Hagi ed esordisce nella seconda divisione del campionato rumeno con la Viitorul Costanza il 28 agosto 2010. Il 23 luglio 2012 arriva l’esordio nella massima serie. Nella stagione 2016/17 debutta in Europa League e vince il campionato rumeno. Nell’estate 2017 si trasferisce al FCSB e nell’agosto 2019 approda in Italia alla corte di Fabio Liverani al Lecce con cui esordisce in Serie A il 26 agosto. Con la maglia della Nazionale maggiore ha collezionato 19 presenze.