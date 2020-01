Sir, stavolta tutto facile con Monza: 3-0 e vittoria consecutiva numero 13

Tutto facile. Stavolta nessun problema contro un avversario tradizionalmente ostico come Monza. Al PalaBarton nella terza giornata del girone di ritorno la Sir ha fatto di un sol boccone della vero Volley di un fischiatissimo Orduna.Tre set in assoluta scioltezza e gara chiusa sul 3-0. 25-21 il primo set, 25-17 e 25-18 gli altri due. Perugia conquista, così, la vittoria numero 13 consecutiva (10 in campionato) e mantiene il secondo posto alle spalle della Lube che ha faticato a Cisterna. Mercoledì la squadra di Heynen di nuovo in campo: al PalaBarton c'è la Kioene Padova per i quarti di Coppa Italia.