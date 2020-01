Saranno ancora una volta Dybala e Ronaldo a guidare l'attacco della Juventus nella sfida casalinga contro il Parma di questa sera, alle ore 20.45. Maurizio Sarri lascia ancora Gonzalo Higuain in panchina e si affida a Ramsey dietro alle due punte. I bianconeri dovrebbero giocare con Szcezsny in porta, Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro in difesa; Rabiot, Pjanic, Matuidi a centrocampo e, come detto, Ramsey dietro a Ronaldo e Dybala. Il Parma di mister D'Aversa schiererà invece Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Scozzarella, Hernani, Kulusevski, Kucka, Kurtic e Inglese.



