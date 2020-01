Calcio di inizio alle ore 15 di domenica 19 gennaio per la prima partita del girone di ritorno tra Lecce e Inter. Neroazzurri in grande spolvero, a due punti dalla capolista Juventus, che vogliono tornare a vincere dopo l'1-1 tra le mura amiche contro l'Atalanta dell'ultima giornata. La partita, come detto, si gioca allo stadio "Via del Mare" di Lecce e all'andata finì 4-0 per l'Inter. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky, canale Sky Sport Serie A e 251, e in streaming su SkyGo.



