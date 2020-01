Lo scontro tra Milan e Udinese apre il campionato di Serie A di domenica 19 gennaio 2020. La partita si gioca nell'anticipo delle 12.30 e vede di fronte di squadre in buona forma. Ecco le formazioni ufficiali: il Milan giocherà con Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Ibrahimovic e Leao. L'Udinese risponde con Musso, Nuytinck, Troost-Ekong, Becao, Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Ken Sema, Okaka e Lasagna. La partita sarà visibile in diretta tv e streaming solo su Dazn. Le due squadre vengono da strisce positive in campionato: il Milan è rinato dopo il ritorno di Ibrahimovic, mentre i friuliani stanno recuperando terreno dopo un avvio altalenante (a parte la sconfitta in Coppa Italia con la Juventus).