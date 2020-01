Ciro Immobile svela i segreti della Lazio: "Umiltà, sacrifico, volersi bene, divertirsi e lottare insieme"

Ciro Immobile festeggia con una galleria di belle foto l'undicesima vittoria della sua Lazio che travolge con un netto 5-1 la Sampdoria all'Olimpico. L'attaccante, autore di una bella tripletta, accompagna le immagini con un post che non lascia spazio a dubbi: "Umiltà, spirito di sacrifico, volersi bene, divertirsi e lottare uno di fianco all’altro". E poi l'hashtag: Forza Lazio. Ovviamente tagga la società e Marco Rosi, fotografo ufficiale dei biancazzurri. Il successo permette alla Lazio di raggiungere 45 punti in classifica e di mettere pressione a Juventus e Inter che oggi giocheranno rispettivamente con Parma e Lecce.