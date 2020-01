Sir-Monza, Orduna torna a Perugia: l'ultima volta finì con 8 giornate di squalifica

Sir contro Monza valida per la terza giornata di ritorno è anche la prima volta di Orduna al PalaBarton, dopo la famigerata gara play off della scorsa stagione. Quella, per intenderci, che si concluse con la rissa finale e 13 giornate di squalifica complessive. Il palleggiatore argentino sputò ad Atanasijevic e ne venne fuori una zuffa generale sedata dall'intervento della security e dal buon senso di tanti giocatori e addetti. Il giudice sportivo inflisse 8 turni di stop a Orduna, due ad Atanasijevic e Dzavoronok, uno a Ricci.