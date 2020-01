il figlio segna al papà, è festa nel calcio dilettantistico umbro

Il figlio segna al papà. E' accaduto nei campi del calcio dilettantisco umbro, protagonista una famiglia perugina. La gara in questione è Trasimeno-Don Bosco valevole per il campionato Under 19 A2 girone B, per la cronaca terminata 2-0 per i padroni di casa. La prima rete del match è stata segnata da Federico Meattelli che ha così condannato alla sconfitta papà Fabio tecnico della Don Bosco.

Luca Mercadini