Morte Anastasti, Lapo Elkann: "Buon viaggio" e posta foto con Gianni Agnelli. L'ex giocatore ucciso dalla Sla

"Buon viaggio Anastasi, sarai in buona compagnia", in un tweet Lapo Elkann ricorda Pietro Anastasi, giocatore simbolo della Juventus anni ’70. Ad accompagnare il messaggio una foto di suo nonno Gianni Agnelli in compagnia di alcuni calciatori tra i quali il campione bianconero.

"Papà aveva la Sla, che gli era stata diagnosticata tre anni fa dopo essere stato operato di un tumore all'intestino. Gli ultimi mesi sono stati davvero devastanti e lui giovedì sera quando era ricoverato all'ospedale 'di Circolo' di Varese ha chiesto la sedazione assistita per poter morire serenamente". ha detto il figlio di Pietro Anastasi, Gianluca.