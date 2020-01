Gubbio, ufficiale l'attaccante Dubickas: il suo nuovo numero di maglia

Edgaras Dubickas, classe 1998, professione attaccante è un nuovo giocatore del Gubbio. Il diesse Giammarioli è riuscito a prenderlo grazie ai buoni uffici con il Lecce e per il fatto che Torrente già lo ha allenato a Lentini la scorsa stagione dove l’ariete, lituano come Megelaitis, arrivato a gennaio, ha marcato nove presenze con due gol. Nonostante la giovane età vanta nel suo score 14 presenze e un gol in Serie C con la maglia del Lecce nella stagione 2017-2018 nell’anno in cui i salentini hanno vinto il campionato tornando in Serie B. E proprio nel campionato cadetto ha incastonato due presenze. Può giocare esterno d’attacco nel 4-3-3 o punta centrale nel 3-5-2. Può alternarsi sui vari ruoli d’attacco e viste le caratteristiche fisiche (1.83 di altezza per 85 chili) si completa bene con Juanito Gomez.