Parma-Roma, dove vederla stasera in tv, orario e probabili formazioni: c'è la Juventus per chi vince

Si gioca Parma-Roma stasera, giovedì 16 gennaio, alle 21.15, per gli ottavi di Coppa Italia allo stadio Tardini. Chi vince va ad affrontare la Juventus.

Parma-Roma sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay.

Le probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Giu. Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Sprocati. ALL.: D'Aversa. A DISP.: Sepe, Alastra, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Brugman, Hernani, Siligardi, Kucka, Cornelius.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Lo. Pellegrini, Perotti; Kalinic. ALL.: Fonseca. A DISP.: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Juan Jesus, Cetin, Santon, Veretout, Kluivert.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.