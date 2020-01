Coppa Italia, Juventus-Udinese: dove vederla in tv stasera e probabili formazioni, c'è Bernardeschi

Stasera, mercoledì 15 gennaio, si gioca la partita di Coppa Italia fra Juventus e Udinese. La sfida degli ottavi può essere vista in televisione.

Sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. Si gioca alle 20.45 e la partita andrà in onda in diretta su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501).

Probabili formazioni

Verso un tridente Ronaldo con Higuain e Douglas Costa. Bernardeschi mezzala.

Gotti senza Okaka, davanti Nestorovski.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Douglas Costa; Higuain, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, De Ligt, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Pjaca, Dybala. All.: Sarri.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Jajalo, Fofana, De Paul, Sema; Lasagna, Nestorovski. A disp.: Nicolas, Perisan, Opoku, Stryger Larsen, Becao, Walace, Mandragora, Barak, Okaka, Teodorczyk. All.: Gotti.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

Chi passa il turno di questo ottavo di finale di Coppa Italia affronterà nei quarti la vincente della sfida tra Roma e Parma.