Sarà una Juventus "inedita" quella che affronterà mercoledì 15 gennaio 2020 l'Udinese alle ore 20.45 per gli ottavi di Coppa Italia. Il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, è intenzionato a fare un po' di turn over: in porta spazio a Gianluigi Buffon, in difesa coppia centrale formato da De Ligt e Rugani, con Danilo e Alex Sandro sugli esterni. Centrocampo a tre con Bentancur al centro, supportato da Rabiot e Bernardesci, nell'inedito ruolo di interno; sulla trequarti sembra confermato Ramsey - ma potrebbe anche giocare Dybala o Douglas Costa - mentre in avanti non perderà neanche un minuto Cristiano Ronaldo, che giocherà a fianco di Higuain, che manca da tanto tempo dall'undici titolare.

Anche l'Udinese di Luca Gotti sarà ampiamente rimaneggiata: tante le incognite, mentre la certezza è una, ossia Nestorovski, che dovrebbe giocare anche domenica contro il Milan.

Già qualificate ai quarti Napoli (2-0 al Perugia) e Lazio (4-0 alla Cremonese), mentre tra poco tocca all'Inter.