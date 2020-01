La prima giornata degli ottavi della Coppa Italia Tim 2019-2020 vede il big match serale Inter-Cagliari. La partita si giocherà alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1. La fase degli ottavi è ad eliminazione diretta, pertanto passerà il turno la squadra che vincerà l'incontro nei 90 minuti di gioco; in caso di parità ci saranno due tempi supplementari da 15 minuti e, infine, i calci di rigore. L'Inter viene dal pareggio casalingo con l'Atalanta per 1-1, mentre il Cagliari cercherà di rompere il tabù di 4 sconfitte di fila. In campionato, lo scorso 1 settembre, in terra sarda si impose l'Inter per 2-1, nell'ultimo incontro disputato tra i due club.