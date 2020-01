Diletta Leotta fa gli auguri a Nicolò Zaniolo via Instagram: "Spero di vederti presto in campo"

"Spero di vederti presto in campo". E' il messaggio inviato via Instagram da Diletta Leotta a Nicolò Zaniolo, il giocatore della Roma che si è gravemente infortunato domenica 12 gennaio all'Olimpico durante la partita tra la formazione giallorossa e la Juventus. Il giovane romanista è stato sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di lunedì 13 e tutto sembra essere andato nel migliore dei modi, come comunicato dalla società della capitale. Dopo l'operazione Zaniolo, da molti considerato il possibile erede di Francesco Totti, ha ricevuto una pioggia di auguri da fan più o meno noti. Non è voluta mancare la showgirl e presentatrice di Dazn.