Napoli-Perugia, il ritorno di Serse Cosmi: dove vedere oggi la partita di Coppa Italia in tv e orario

E' il giorno del grifo in Coppa Italia col ritorno di Serse Cosmi. Si gioca Napoli-Perugia. Dopo la qualificazione del Torino ai quarti di finale di Coppa Italia della scorsa settimana contro il Genoa, oggi, martedì 14 gennaio, c'è il Perugia in campo insieme a due nuovi appuntamenti che saranno in diretta sulle reti Rai.

Su Rai2 alle 14.50 dallo stadio San Paolo c'è Napoli-Perugia. I biancorossi hanno superato nei turni precedenti Triestina, Brescia e Sassuolo. Telecronaca di Ezio Capuano. Interviste a bordo campo di Fabrizio Tumbarello e Fabrizio Cappella.

A seguire, sempre su Rai2, alle 17.50 la sfida inedita tra Lazio e Cremonese, che nei turni precedenti ha superato Virtus Francavilla, Verona ed Empoli. Telecronaca di Gianni Bezzi. Interviste a bordo campo di Lucio Michieli e Gianluigi Zamponi. Infine, alle 20.30 su Rai1 va in scena allo stadio Meazza la sfida tra Inter e Cagliari. Telecronaca di Alberto Rimedio e Manuel Pasqual. Interviste a bordo campo di Stefano Villa e Francesco Rocchi.