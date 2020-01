Nicolò Zaniolo sorridente dopo l'intervento chirurgico: "Operazione riuscita, forza Roma sempre"

sopravvivenza

Video Salvato dopo aver vissuto all'aperto fra i ghiacci dell' Alaska per 23 giorni: ecco come ha fatto

Un uomo di 30 anni, Tyson Steele, è stato salvato dai soccorritori in Alaska dopo aver trascorso 23 giorni all'aperto o in ripari di fortuna in una zona in cui le temperature, in pieno giorno, non superano i -16°. Di Tyson Steele non si avevano più notizie da metà dicembre, quando l'abitazione dove si trovava era stata distrutta da un incendio. Isolato dal resto del mondo fra neve e ghiaccio ...