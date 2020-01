Zaniolo, grave infortunio dopo lo slalom strepitoso contro la Juventus: il post della Roma

E' grave l'infortunio di Niccolò Zaniolo. Il giocatore della Roma era uscito in barella al 35’, nella sfida contro la Juventus persa dai giallorossi per 2-1 in casa, dopo uno strepitoso slalom palla al piede. Zaniolo ha subito il fallo di Rabiot e, cadendo a terra, ha immediatamente chiesto il cambio fra le lacrime. Il giocatore è stato subito trasportato a Villa Stuart, dove è arrivato il responso: rottura del crociato del ginocchio destro con lesione del menisco. Verrà operato oggi, lunedì, dal Prof. Mariani. Zaniolo ha lasciato Villa Stuart poco dopo le 22.30, accompagnato dalla madre, senza rilasciare dichiarazioni.

Visualizza questo post su Instagram Get well soon Nicolò Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma) in data: 12 Gen 2020 alle ore 2:15 PST