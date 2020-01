Gol pazzesco, dopo 4 secondi segna dal dischetto di centrocampo

Incredibile, ma vero. Tutto da ra raccontare il pezzo di bravura di Andrea Bagnato in Narnese-Gualdo Casacastalda del campionato di Eccellenza umbra. Siamo al 4’ secondo di gioco della ripresa e il figlio d'arte si inventa un gol pazzesco. Dopo il fischio d’inizio del secondo tempo, Quondam passa la palla al trequartista rossoblù che da centrocampo la scaraventa all’incrocio dei pali. Una rete che ricorda la prodezza di Virgilio nel 2011 (quella volta fu all’inizio del primo tempo) contro il Casa del Diavolo. Per la cronaca la gara finisce 3-1 per la Narnese.