Ne fa quattro in sola gara. E Il portiere segna al 95'

Accade tutto nel campionato di Prima categoria umbra. Nel girone A il Ponte Pattoli che va a vincere nel Tifernate contro il Promano è trascinato da un solo giocatore. Si tratta di bomber Tancredi che ne fa quattro in una sola gara e regala tre punti ai perugini che sbancano il campo ospite (3-4). Nel girone B la curiosità giunge, invece, dal derby tra Pianello e Valfabbrica dove il portiere dei primi risulta decisivo e regala il pari quando non ci credeva più nessuno. Vergari va in attacco, abbandona i propri pali e va a firmare un inaspettato 1-1 al 95'.