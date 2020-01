Roma-Juventus, i gol di Demiral e Cristiano Ronaldo per il 2-0 bianconero Video

Partenza sparata della Juventus sul campo della Roma nella partita serale della giornata di campionato di serie A. Un "uno-due" che ha subito messo alle corde i giallorossi che si sono ritrovati sotto di due gol nei primi minuti di gioco contro i bianconeri.

La Juventus ha aperto le danze dopo appena due minuti di gioco con Demiral, quindi subito dopo la rete su calcio di rigore realizzato dallo specialista Cristiano Ronaldo. Il penalty è stato assegnato dall'arbitro per un fallo in area su Dybala. La partita si è fatta così in salita per la formazione di casa, costretta a recuperare il pesante svantaggio. Nella ripresa a segno, per la Roma, Perotti su rigore. Ma non basta. La Juve torna in vetta.