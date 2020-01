Gubbio avanti a 10' dalla fine, ma l'arbitro si fa male. Ecco cosa succede

Incredibile a Verona. Il Gubbio era a un passo dalla sua terza vittoria in campionato grazie al gol di Juanito Gomez nel primo tempo. Ma nel finale è successo l'imponderabile. L'arbitro dell'incontro, Catanoso di Reggio Calabria, si è infortunato e non ha potuto più proseguire. Quando mancavano poco più di 10' al termine, è stata decretata la fine del match. Ora si procederà con la prosecuzione della gara dal minuto 80': per il Gubbio altra mini-trasferta con una rete da difendere con i denti.