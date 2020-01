Grande attesa per il big match di Serie A di domenica 12 gennaio (ore 20.45) tra la capolista Juventus e la Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Calcio Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Per vedere la gara in streaming è sufficiente collegarsi a Sky Go, se si è in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now Tv, la web tv sempre di proprietà di Sky. I bianconeri, dopo il 4-0 rifilato al Cagliari, devono continuare a macinare punti per la corsa scudetto con l'Inter, mentre la Roma cercherà di risollevarsi dopo la sconfitta casalinga tra le mura amiche con il Torino di Walter Mazzarri.