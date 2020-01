Sir, contatti positivi con Colaci e Leon. Il valzer dei palleggiatori e dei liberi

In attesa del presidente Sirci e del ritorno di Atanasijevic e Podrascanin si registrano i primi movimenti in casa Sir. Gli uomini mercato del club hanno cominciato le prime trattative per i rinnovi contrattuali dei cinque big in scadenza. Con Colaci c’è stato un pourparler e tutto fa pensare al meglio, anche per via delle parole di presidente e giocatore. Con Leon da tempo sono stati avviati contatti positivi per un rinnovo biennale. Ora con il ritorno di Sirci dalle Filippine (atteso per il fine settimana) toccherà a tutti gli altri, a cominciare da De Cecco, fondamentale nel gioco Sir. A Civitanova molto dipenderà da Bruno che il diesse Cormio cerca di convincere a restare. In alternativa non si escludono assalti proprio a De Cecco o Giannelli. Intanto da Trento potrebbe muoversi in direzione Modena il libero Grebennikov. Al suo posto il monzese Goi.

Luca Mercadini