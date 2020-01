Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza da segnalare la decisione di “non comminare alcuna sanzione a carico del giocatore del San Sisto Simone Siena”. Nella redazione del referto l’arbitro Ilaria Possanzini di Foligno aveva individuato lo stesso giocatore colui che “al termine della partita tirava per i capelli il direttore di gara”. Il filmato televisivo preso in esame ha scagionato Siena, ora gli atti vanno alla procura federale per procedere all'individuazione del vero responsabile dell’episodio.