Asse Ternana-Catania per il mercato, ma tutto dipende dalla vicenda "Meridi"

Laterale destro e attaccante per il mercato della Ternana. Per il primo ruolo resta nel mirino Calapai (1993, a Catania da un anno e mezzo, alle spalle 100 presenze con Modena e Carpi) ma si attendono (entro 48 ore) gli sviluppi della vicenda “Meridi” (gruppo industriale di Pulvirenti che controlla il club rosso-azzurro). La principale alternativa è rappresentata da Valietti (1999, scuola Inter, di proprietà del Genoa, pronto a risolvere in anticipo il prestito alla V. Entella dove non trova spazio, al suo attivo in questa stagione soltanto 4 panchine, di contro il terzino bergamasco vanta 5 presenze col Crotone nello scorso campionato e 27 nelle giovanili azzurre dalla Under 15 alla Under 20). Tuttavia sulle sue tracce ci sarebbero anche Alessandria, V. Francavilla e Olbia. In avanti riflettori puntati su Di Piazza (1988, in carriera 59 gol tra Rimini, Pro Vercelli, Gubbio, Savoia, Akragas, Vicenza, Foggia, Lecce, Cosenza e Catania, questione Meridi da vagliare e concorrenza del Modena da superare) e Rosseti (1994, a quanto pare Tesoro, diesse dell’Ascoli, sarebbe pronto a cederlo in prestito ma si registra un sondaggio del Bari).