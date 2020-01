Cristiano Ronaldo, fisico da body builder: su Instagram l'allenamento mattutino per battere la Roma

Non pago della tripletta al Cagliari nel match vinto per 4-0 dalla Juventus lunedì 6 gennaio, Cristiano Ronaldo ha messo nel mirino la Roma. I bianconeri domenica sera sono attesi all'Olimpico (ore 20.45) dai giallorossi e dovranno vincere per tenere il passo dell'Inter, vittoriosa a Napoli per 3-1. E Cr7 non vuole farsi trovare impreparato, tanto che su Instagram ha pubblicato una foto del suo allenamento mattutino con la kettlebell, a dorso nudo, prima degli allenamenti sul campo. Gli avversari sono avvisati: Ronaldo è in forma e vuole continuare a vincere e macinare record



