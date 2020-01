Il Perugia posta Cosmi e Goretti con il grande ex. E i tifosi si scatenano

"Il direttore, il mister e il giocatore che dribbla come Pelè!". Con questo post sui canali social il Perugia ha immortalato Serse Cosmi, Roberto Goretti e Milan Rapaic. Mister, responsabile dell'area tecnica e il grande ex si sono incontrati subito dopo l'allenamento del Grifo, il primo del "Cosmi bis" a pian di Massiano. E subito sui social si è scatenata la nostalgia per i tifosi biancorossi.